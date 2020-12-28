В Минобороны предостерегли от переговоров с Россией «с позиции силы»

Угроза силой является прямым нарушением Устава ООН. Об этом заявил замглавы российского Минобороны Александр Фомин, комментируя призыв руководителя военного ведомства ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр вести переговоры о разоружении с Москвой «с позиции силы».

Данное заявление прозвучало в бундестаге в ноябре.

— Никому не советовал бы пытаться вести диалог с Россией «с позиции силы». Наряду с тем, что угроза силой является прямым нарушением Устава ООН, такие действия не останутся без должной ответной реакции с нашей стороны, — сказал Фомин «Российской газете».

Рост военной активности США и других членов Североатлантического альянса около российских границ сопровождается агрессивной риторикой. При этом предложения Москвы о взаимном отводе районов проведения учений от линии соприкосновения Россия — НАТО игнорируются.

— В 2020 году активность действий авиации и военно-морских сил альянса существенно возросла, все чаще возникают ситуации, способные привести к серьезным инцидентам, — заметил Фомин.

В понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что НАТО рассматривает Россию как свою главную угрозу и наращивает военный потенциал у ее границ.



Татьяна Леухина