63% казанцев остались довольны главной елкой города

Главная новогодняя ель, установленная в Казани, нравится 63% жителям города. Таковы данные опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Выяснилось, что главные городские ели больше всего нравятся жителям Уфы и Казани. Замыкает тройку Воронеж, где новогоднюю красавицу оценили 62% жителей.

Хуже всего к городской елке отнеслись в Санкт Петербурге. Там ее одобрили лишь 33% жителей культурной столицы.



Напомним, что главная городская елка в Казани расположилась у Центра семьи «Казан». Вокруг 34-метрового новогоднего дерева соорудили шатер со светодиодным куполом из 1 280 гирлянд. Власти города хвастались искусственным интеллектом елки и ее умением «общаться» с гостями, но на деле речь шла лишь о записанных фразах, повторяемых в неопределенном порядке.

Ольга Плешкова