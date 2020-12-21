Эксперт: в Европе остается все меньше точек, благополучных по АЧС

На пресс-конференции замруководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по РТ Евгений Иванов заявил, что если в России африканская чума свиней с 2007 года, то многие европейские страны были благополучны по АЧС до последних месяцев.



— До сентября месяца Германия была благополучной, но с сентября тоже были случаи АЧС среди диких кабанов, на сегодня там уже 124 случая. В Польше на сегодня более 3,5 тысячи случаев АЧС, в Румынии — более 1,5 тысячи, — рассказал Иванов.

По его словам, на карте Европы остается все меньше точек, благополучных по данной болезни.

Фото: realnoevremya.ru

Такая же ситуация и по птичьему гриппу, говорит Иванов. Эта болезнь широко распространена в Германии и Великобритании. По его словам, там случаев даже больше, чем по всей России.

Напомним, что заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета министров РТ Габдулхак Мотыгуллин сообщил, что в Елабужском районе РТ выявили африканскую чуму свиней у кабанов.

