В Нагорном Карабахе погиб российский офицер

Российский офицер погиб в Нагорном Карабахе. Это произошло при разминировании территории в районе Шуши.



«17 декабря при проведении разминирования участка дороги в районе населенного пункта Шуша произошел подрыв взрывного устройства», — передает ТАСС сообщение ведомства.

Офицер получил тяжелое ранение. Ему была экстренно оказана медицинская помощь. Военнослужащий умер от полученных травм при транспортировке. Семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

12 декабря в Министерстве обороны Армении сообщили о возобновлении боевых действий в Карабахе. Ведомство заявило, что Азербайджан возобновил наступление на юге Карабаха в направлении сел Хин Таглар и Хцаберд. Позже президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе было спровоцировано армянской стороной. На следующий день Минобороны РФ сообщило о соблюдении режима прекращения огня.



Татьяна Леухина