Татарстан оказался в числе регионов с наименьшими тратами жителей на еду

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Жители Татарстана тратят на продукты питания меньше средств, чем многие другие регионы России, — доля потребительских расходов на еду в республике составляет 24,5%. Об этом сообщает «РИА Новости».



Наименьшая доля расходов на питание в Москве и Ханты-Мансийском автономном округе–Югре — 21% и 24,3% соответственно. Существенная доля расходов на еду приходится на жителей Ингушетии — 59,8%, Дагестана — 49,3% и Севастополя — 47%.

Фото: pxhere.com

В целом Россия по показателю трат на продукты питания среди жителей находится на 30-м месте с показателем в 29,7%.

Напомним, Минсельхозпрод РТ объяснил подорожание продуктов в Татарстане.

Маргарита Головатенко