Татарстан оказался в числе регионов с наименьшими тратами жителей на еду
Жители Татарстана тратят на продукты питания меньше средств, чем многие другие регионы России, — доля потребительских расходов на еду в республике составляет 24,5%. Об этом сообщает «РИА Новости».
Наименьшая доля расходов на питание в Москве и Ханты-Мансийском автономном округе–Югре — 21% и 24,3% соответственно. Существенная доля расходов на еду приходится на жителей Ингушетии — 59,8%, Дагестана — 49,3% и Севастополя — 47%.
В целом Россия по показателю трат на продукты питания среди жителей находится на 30-м месте с показателем в 29,7%.
Напомним, Минсельхозпрод РТ объяснил подорожание продуктов в Татарстане.
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