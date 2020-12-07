Чубайс выстрелил из пушки в Петербурге в ознаменование увольнения из «Роснано»

Спецпредставитель президента РФ Анатолий Чубайс решил отметить свое назначение выстрелом из гаубицы в Санкт-Петербурге.

«В ознаменование начала новой миссии ровно в 12.00 совершил выстрел из гаубицы Д30 на Петропавловской крепости!» — написал в Facebook бывший глава «Роснано».

В ознаменование начала новой миссии ровно в 12.00 совершил выстрел из гаубицы Д30 на Петропавловской крепости! (Вредного воздействия на климат и отрицательных экологических последствий нет). Опубликовано Anatoly Chubays Воскресенье, 6 декабря 2020 г.

Напомним, на этой неделе президент РФ Владимир Путин предложил руководить «Роснано» первому заместителю председателя коллегии ВПК Сергею Куликову. Многие решили, что Чубайс попал в опалу, но вскоре его назначили спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями.