Таркаева Наталья Александровна
Общая информация
Родилась 6 марта 1980 года в Казани.
Образование
2001 г. — окончила экономический факультет Казанского государственного университета им. В.И.Ульянова-Ленина по специальности «менеджмент».
2005 г. — окончила юридический факультет Казанского государственного университета им. В.И.Ульянова-Ленина по специальности «юриспруденция».
Владеет английским языком.
Трудовая деятельность
2002-2008 гг. — член совета директоров ОАО «Диалог-Инвестментс».
2006-2008 гг. — член ревизионной комиссии ООО «Деловой Центр «Форт-Диалог».
В 2008 г. — начальник отдела координации взаимоотношений предпринимателей с органами государственной власти, МСУ, крупным бизнесом и некоммерческими организациями Комитета по развитию малого и среднего предпринимательства РТ.
2008-2011 гг. — заместитель председателя комитета по развитию малого и среднего предпринимательства РТ (ныне Агентство инвестиционного развития РТ).
2011-2014 гг. — помощник министра экономики РТ.
2014-2019 гг. — заместитель министра экономики РТ.
С 3 декабря 2020 г. — заместитель председателя правительства Мордовии.
Член правления Торгово-промышленной палаты РТ.
Награды и звания
Заслуженный экономист РТ (2018 г.).
Контакты
- Регион: Мордовия
- Город: Саранск
- Адрес: 430002, ул. Советская, 35
- Телефон: (8342) 47-76-50
Дата последнего обновления: 08.12.2020