Таркаева Наталья Александровна

Общая информация

Родилась 6 марта 1980 года в Казани.

Образование

2001 г. — окончила экономический факультет Казанского государственного университета им. В.И.Ульянова-Ленина по специальности «менеджмент».

2005 г. — окончила юридический факультет Казанского государственного университета им. В.И.Ульянова-Ленина по специальности «юриспруденция».

Владеет английским языком.

Трудовая деятельность

2002-2008 гг. — член совета директоров ОАО «Диалог-Инвестментс».

2006-2008 гг. — член ревизионной комиссии ООО «Деловой Центр «Форт-Диалог».

В 2008 г. — начальник отдела координации взаимоотношений предпринимателей с органами государственной власти, МСУ, крупным бизнесом и некоммерческими организациями Комитета по развитию малого и среднего предпринимательства РТ.

2008-2011 гг. — заместитель председателя комитета по развитию малого и среднего предпринимательства РТ (ныне Агентство инвестиционного развития РТ).

2011-2014 гг. — помощник министра экономики РТ.

2014-2019 гг. — заместитель министра экономики РТ.

С 3 декабря 2020 г. — заместитель председателя правительства Мордовии.

Член правления Торгово-промышленной палаты РТ.

Награды и звания

Заслуженный экономист РТ (2018 г.).

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