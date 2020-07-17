Проект из Татарстана по перевозке врачей, продуктов и медикаментов победил в конкурсе «Смарт Эволюция» АСИ

Проект из Татарстана по перевозке врачей, продуктов и медикаментов, который реализовался совместно с «Яндекс.Такси», победил в номинации «Смарт антивирус» в конкурсе «Смарт Эволюция» Агентства стратегических инициатив (АСИ) на лучшие антикризисные практики, рассказал замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

По его словам, практика, введенная в республике, превратилась в эффективную систему по увеличению доступности оказания помощи на дому.

«Есть повод для гордости», — отметил Жаворонков.

Он добавил, что коллаборация на межведомственном уровне, когда объединяются для решения проблем разные ведомства и бизнес, эффективна и результативна.

Всего на конкурс поступили 572 заявки по всей России, уточнил спикер.

Проект «Помощь рядом» по перевозке врачей, медикаментов и продуктов был запущен в Казани и Москве в конце марта. Для реализации программы «Яндекс.Такси» сформировала парк из тысячи машин. Инвестиции в проект составили 250 млн рублей.

