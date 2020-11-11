Российские миротворцы направились в Нагорный Карабах

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Военные российского миротворческого соединения, прибывшие в Армению, выдвинулись в Нагорный Карабах, где будут следить за прекращением огня в зоне конфликта. Об этом сообщило Минобороны.

Колонне военных предстоит проехать более 250 км, после чего солдаты развернут миротворческий контингент и выставят российские наблюдательные посты вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, передает ТАСС.

Фото: mil.am

Напомним, вчера Армения согласилась на сделку в конфликте в Нагорном Карабахе. Заявление о прекращении огня подписали президент Владимир Путин, премьер-министр Армении и президент Азербайджана.