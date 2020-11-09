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Завтра в домах в центре Казани почти на сутки отключат воду

20:56, 09.11.2020
Завтра в домах в центре Казани почти на сутки отключат воду
Фото: pixabay.com

Завтра, 10 ноября, в некоторых домах Вахитовского района Казани почти на сутки отключат воду.

С 9:00 10 ноября до 6:00 11 октября воды не будет по следующим адресам:

  • улицы: Адамюка, Саммера, Малая Красная
  • ул. Бассейная, 1/11, ул. Большая Красная, 35/1, 37, 38, 39, 41, 42, 42а, 45/14, 47, 47а, 48, 49, 49 (к.1), 50 (гостиница), 51 (родильный дом КФУ), 51 (к.1, клиника КФУ), 52, 53, 54/15, 55 (КНИТУ-КАИ), 55в, ул. Гоголя, нечетные номера домов от 15/54 до 33, четные номера домов от 18 до 24, ул. Жуковского, четные номера домов от 14/45 до 30, нечетные номера домов от 21 до 29.
Фото : kzn.ru

Отключение воды связано с работами по подключению водопроводов, уточнили в мэрии города.

    ОбществоИнфраструктура Татарстан
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