Семинары для аграриев и фоторепортаж из Кукмора : новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 5 ноября

В Арском районе Татарстана сегодня торжественно открыли новый многофункциональный центр, где расположены почта, библиотека и дом культуры. Об этом своим подписчикам в Instagram рассказал глава района Ильшат Нуриев.

Глава Елабужского района РТ и мэр Елабуги Рустем Нуриев поделился с подписчиками фотографиями с мероприятия по обсуждению организации образовательного процесса в полилингвальном комплексе «Адымнар-Алабуга».

В Высокогорском районе РТ сегодня прошли семинары для работников сельскохозяйственной отрасли республики. Фотоотчет в своем Instagram представил глава муниципалитета Рустам Калимуллин.

Глава Кукморского района Татарстана Сергей Димитриев поделился в instagram-аккаунте со своими подписчиками фотографиями с новых объектов. В частности, снимками гостиного двора Братьев Комаровых, архива, управления образования и парка Памяти.

В Чистопольском районе РТ сегодня состоялось заседание комиссии по противодействию коррупции. Об этом своим подписчикам рассказал глава муниципалитета Дмитрий Иванов.