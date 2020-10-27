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В Татарстане до 2028 года планируют идентифицировать всех животных

18:59, 27.10.2020
В Татарстане до 2028 года планируют идентифицировать всех животных
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане идентифицировать всех животных планируют до 2028 года, заявил начальник Главного управления ветеринарии кабинета министров РТ Алмаз Хисамутдинов на брифинге в Доме правительства РТ.

Идентификацию пройдут все животные, в том числе собаки и кошки, а также пчелосемьи.

«По экзотическим животным, может быть, будут какие-то изменения, мы не знаем, закон ведь еще не принят. Но верблюды точно будут идентифицироваться», — передает его слова пресс-служба правительства РТ.

realnoevremya.ru / Илья Репин

Татарстан ожидает принятия федерального законопроекта по идентификации животных в первой половине 2021 года. Сейчас процедура делается только на добровольной основе. После принятия закона реализация продукции, поголовья, мяса без идентификации будет невозможна.

Все подробности — в материале «Реального времени».

ОбществоВласть Татарстан
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