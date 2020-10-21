Суд забрал ребенка челнинки, сдавшей его в приют ради отшельника

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В Набережных Челнах суд ограничил в родительских правах Лилию Миннебаеву, местную жительницу, прославившуюся после программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым.

Ребенка передали в органы опеки, передает пресс-служба суда.

Напомним, что за право воспитывать ребенка боролись родители челнинки и его отец. Сама Миннибаева стала известна как стриптизерша, которая сдала своего ребенка в приют и ушла в лес, чтобы жить с отшельником.