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Суд забрал ребенка челнинки, сдавшей его в приют ради отшельника

20:27, 21.10.2020
Суд забрал ребенка челнинки, сдавшей его в приют ради отшельника
Фото: скриншот

В Набережных Челнах суд ограничил в родительских правах Лилию Миннебаеву, местную жительницу, прославившуюся после программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым.

Ребенка передали в органы опеки, передает пресс-служба суда.

Напомним, что за право воспитывать ребенка боролись родители челнинки и его отец. Сама Миннибаева стала известна как стриптизерша, которая сдала своего ребенка в приют и ушла в лес, чтобы жить с отшельником.

Общество Татарстан
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