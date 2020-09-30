Ребенка, которого мать из Челнов сдала в приют ради отшельника, делят в суде

Ребенка, которого мать из Набережных Челнов Лилия Миннебаева сдала, чтобы уйти в лес к отшельнику, теперь делят в суде. Об этом стало известно в новом выпуске программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым.

На телепередаче выяснилось, что Лилия составила завещание, в котором отписала все свое имущество отшельнику Владимиру Сухову и еще одному лесному жителю. Она заявила, что сделала это после угроз родителей, которые уверены, что дочь попала в секту.

Судьбу мальчика, которого Лилия сдала в приют, будут решать в суде. За право его воспитывать будут бороться родители женщины — родные бабушка и дедушка, а также биологический отец ребенка. Суд уже назначил Миннебаевой судебно-психиатрическую экспертизу.

Ранее «Реальное время» сообщало, что стриптизерша из Челнов сдала ребенка в приют, чтобы уйти к отшельнику в лес.

