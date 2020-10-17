В Татарстане увеличат количество разрешений на охоту

В Татарстане увеличат количество разрешений на охоту. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета по биоресурсам Татарстана.

Благодаря работе по приумножению животного мира, за 10 лет в республике на 75% увеличилась численность копытных животных, на 56% — дичи, на 15% — пушных животных. В четыре раза увеличились нормы пропускной способности на пернатую дичь. Нормы на белку и куницу увеличились на 2,5 раза, а в три раза — на копытных животных.

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Кабмин Татарстана внес изменения в нормы пропускной способности охотничьих угодий, которые регламентируют допустимое количество охотников. Таким образом, увеличилась доступность охотничьих ресурсов гражданам. В весенний сезон охоты количество выдаваемых разрешений будет увеличено.



Ранее в Татарстане начался сезон охоты на лося, косулю и бобра.

