В Татарстане начался сезон охоты на лося, косулю и бобра

В Татарстане с 1 октября началась охота на лося и косулю всех половозрастных групп. В этом сезоне можно добыть 627 лосей, в том числе 67 особей до 1 года, и 140 сибирских косуль, в том числе до 1 года — 31.

Кроме того, со вчерашнего дня в республике открылась охота на бобра.

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Охота на лосей и косуль продлится до 31 декабря, на бобра — до 28 февраля, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биологическим ресурсам.

15 сентября в Татарстане открылся сезон охоты на пернатую дичь. Он открыт до 15 ноября.

