Сегодня в Татарстане пройдет «Тотальный диктант»

Сегодня, 17 октября, жители Татарстана напишут «Тотальный диктант». В этом году принять участие во всемирной акции грамотности можно в онлайн- и оффлайн-форматах.

В республике для написания диктанта создано более 250 площадок. Ожидается, что в акции примут участие более 8 тыс. человек.

realnoevremya.ru

В Казани главными площадками станут Дом дружбы народов Татарстана и культурный центр им.Пушкина. Также написать диктант можно будет в полилингвальном образовательном комплексе «Адымнар», гимназии №93, ТЦ «Мега» и в Деревне универсиады. С полным перечнем площадок можно ознакомиться на сайте мероприятия.

В этом году участникам прочитают текст писателя, лауреата литературной премии «Национальный бестселлер» Андрея Геласимова. Специально для акции он подготовил четыре части текста, посвященного основателю теоретической космонавтики Константину Циолковскому, передает мэрия Казани.

В прошлом году в Казани представили книгу об автопробеге «Тотального диктанта».