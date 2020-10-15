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В России выявлено 13 754 новых случаев коронавируса

10:52, 15.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России выявлено 13 754 новых случаев коронавируса
Фото: Ринат Назметдинов

За последние сутки в России зафиксирован 13 754 новый случай коронавируса, сообщает оперативный штаб. Это на 477 заболевших меньше, чем сутками ранее.

Всего в России зафиксировано 1 354 163 случаев COVID-19. За сутки умерли 286 человек с диагнозом COVID-19 (на 47 жертв больше, чем вчера). Всего с момента начала пандемии в РФ умерли 23 491 человек.

Выздоровели 1 048 097 человек, в том числе за прошедшие сутки — 8 392 человека.

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