В пятницу на могиле певца Ильгама Шакирова установят надгробный камень

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

В Казани в пятницу, 16 октября, на могиле татарского певца, народного артиста Татарстана и РФ Ильгама Шакирова будет установлен надгробный камень. Могила певца находится на главной аллее Татарского кладбища в Ново-Татарской слободе.

В открытии памятника примут участие государственные деятели, представители духовенства, коллеги певца, сотрудники и артисты Татарской филармонии, актеры театров, писатели, общественные деятели, передает пресс-служба Минкультуры РТ.

mincult.tatarstan.ru

Автор надгробного камня — выпускник художественного института имени Сурикова Фаниль Валиуллин.

В начале октября в Казани открыли мемориальную доску в честь великого татарского певца Ильгама Шакирова.