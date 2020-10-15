В пятницу на могиле певца Ильгама Шакирова установят надгробный камень
В Казани в пятницу, 16 октября, на могиле татарского певца, народного артиста Татарстана и РФ Ильгама Шакирова будет установлен надгробный камень. Могила певца находится на главной аллее Татарского кладбища в Ново-Татарской слободе.
В открытии памятника примут участие государственные деятели, представители духовенства, коллеги певца, сотрудники и артисты Татарской филармонии, актеры театров, писатели, общественные деятели, передает пресс-служба Минкультуры РТ.
Автор надгробного камня — выпускник художественного института имени Сурикова Фаниль Валиуллин.
В начале октября в Казани открыли мемориальную доску в честь великого татарского певца Ильгама Шакирова.ОбществоИсторияКультура Татарстан
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