«От них вред один, дышать трудно» — в Нижнекамске устроили показательную охоту на пассажиров без масок

Фото: Ангелина Панченко

Рейды по «безмасочникам»



В Нижнекамске начались ежедневные проверки пассажиров и работников общественного транспорта на соблюдение масочного режима. В очередной рейд накануне вечером вышли сотрудники Роспотребнадзора, транспортного отдела мэрии и инспекторы ГИБДД.



Ловили нарушителей на шумном дорожном перекрестке — у кольца на пересечении улиц Строителей и Вокзальной. В вечернее время здесь довольно оживленный транспортный поток: в город из промышленной зоны едет как общественный транспорт, так и сотни личных автомобилей.



— За неделю отдел транспорта провел уже четыре рейда по соблюдению масочного режима, а в связи с ростом случаев заболеваемости в стране и Татарстане, в частности, аналогичные мероприятия по проверке соблюдения «масочного» режима в общественном транспорте в Нижнекамске будут проводиться ежедневно, — сообщил начальник отдела общественных перевозок и транспорта НМР Ленар Зарипов.



Ловили нарушителей на шумном дорожном перекрестке — у кольца на пересечении улиц Строителей и Вокзальной

В нарушителях — вахтовики

Проверяющим приходится следить и за соблюдением социальной дистанции в автобусах. «Главные факторы безопасности в общественном транспорте — это то, что он не должен быть переполнен, а пассажиры должны сидеть на определенном расстоянии, не меньше метра друг от друга», — пояснил главный специалист-эксперт Роспотребнадзора Нижнекамска Рафис Зайнуллин.

За час с небольшим, пока длился рейд, проверили 23 автобуса и два трамвая. В основном это вахты, перевозящие сотрудников промышленных предприятий из промзоны в город. Инспекторами ДПС были остановлены и несколько автомобилей такси, но их пассажиры и водители были в масках. Протоколы составили лишь на восемь человек, пренебрегающих правилами санитарной безопасности, — все они пассажиры вахтовых автобусов.



За час с небольшим, пока длился рейд, проверили 23 автобуса и два трамвая

Под контролем и торговые точки

Нарушители среди пассажиров избегали общения с журналистами. Лишь один молодой человек коротко пояснил корреспонденту «Реального времени» свою позицию:

— Почему вы были в автобусе без маски?

— Ну я их вообще не ношу. От них вред один, дышать трудно, все потеет под ней.

До вечернего рейда сотрудники Роспотребнадзора обошли и коммерческие объекты, посетили девять торговых центров. Но здесь «безмасочники» проверяющим не попались, были зафиксированы нарушения лишь по санитарной обработке торговых точек. Руководителям магазинов выписали предписания и сделали устные замечания.



В целом с момента введения масочного режима в Нижнекамске за его

нарушения к ответственности привлекли более 6,5 тыс. человек, из которых

порядка 3,6 тыс. были оштрафованы, остальным вынесено предупреждение.

Ежедневно полицейские города регистрируют порядка 20 нарушений.

В целом с момента введения масочного режима в Нижнекамске за его нарушения к ответственности привлекли более 6,5 тыс. человек

По состоянию на 14 октября в Нижнекамске зафиксировано 275 случаев заболевания опасным вирусом, 262 пациента выздоровели, 5 — скончались.

Ангелина Панченко, фото автора