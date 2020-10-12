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Армения и Азербайджан сообщили о новых обстрелах

09:38, 12.10.2020 Сюжет:  Конфликт в Нагорном Карабахе
Армения и Азербайджан сообщили о новых обстрелах
Фото: realnoevremya.ru

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в понедельник заявила о ведении военными силами Азербайджана интенсивного артиллерийского обстрела южного направления линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

«Ночью обстановка в зоне конфликта была стабильно напряженной. Сейчас противник ведет интенсивный артиллерийский обстрел на южном направлении», — приводит «Интерфакс» слова Степанян.

Минобороны Азербайджана сообщило об открытии огня Агдамскому району с армянской стороны: «Вооруженные силы Армении 12 октября утром подвергли обстрелу территорию Агдамского района».

grani.lv

Напомним, в азербайджанском городе Гянджа в результате падения ракеты на многоквартирный жилой дом погибли 5 человек, 28 получили ранения.

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