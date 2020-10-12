Армения и Азербайджан сообщили о новых обстрелах
Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в понедельник заявила о ведении военными силами Азербайджана интенсивного артиллерийского обстрела южного направления линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
«Ночью обстановка в зоне конфликта была стабильно напряженной. Сейчас противник ведет интенсивный артиллерийский обстрел на южном направлении», — приводит «Интерфакс» слова Степанян.
Минобороны Азербайджана сообщило об открытии огня Агдамскому району с армянской стороны: «Вооруженные силы Армении 12 октября утром подвергли обстрелу территорию Агдамского района».
Напомним, в азербайджанском городе Гянджа в результате падения ракеты на многоквартирный жилой дом погибли 5 человек, 28 получили ранения.Общество
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