Путин впервые прокомментировал события в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин прокомментировал события в Нагорном Карабахе, сообщает RT.



«Это трагедия. Мы очень переживаем, потому что и Азербайджан, и Армения, и Нагорный Карабах — это все территории, на которых проживают не чужие нам люди», — сказал он, отметив, что в России проживают более 2 млн армян и около 2 млн азербайджанцев.

Путин подчеркнул, что граждане России поддерживают дружеские отношения с обеими республиками: «Конечно, это огромная трагедия, люди гибнут, большие потери с обеих сторон. Мы надеемся, что в самое ближайшее время этот конфликт будет прекращен. Но если он не будет исчерпан окончательно, судя по всему, до этого еще далеко, во всяком случае мы призываем, и я еще раз хочу об этом сказать, призываем к прекращению огня. И как можно быстрее нужно это сделать».

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Еще глава государства отметил, что Армения является членом ОДКБ: «У нас перед Арменией есть определенные обязательства в рамках этого договора. Но боевые действия, к огромному нашему сожалению, они продолжаются до сих пор, они ведутся не на территории Армении».

Президент подчеркнул, что Россия продолжит исполнять обязательства в рамках договора.

Напомним, в Министерстве обороны Армении сообщили, что армия обороны Нагорного Карабаха перешла в контрнаступление.