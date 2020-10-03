Во время рейда сотрудники ГИБДД Казани остановили 235 нарушителей

Фото: Илья Репин

Госавтоинспекция Казани провела рейд по соблюдению правил дорожного движения на магистральных улицах и в местах концентрации ДТП. В результате было составлено 253 административных протокола.

Как рассказали в ГИБДД «Реальному времени», во время рейда выявлены и серьезные нарушения: в состоянии алкогольного опьянения остановлено четыре водителя. В трех случаях водители отказались пройти медосвидетельствование. Еще двое автомобилистов попались без водительских прав.

Фото: Илья Репин

По данным ГИБДД, с начала года в Казани зафиксировано более 1,2 тыс. аварий, в которых 35 человек погибли и более 1,4 тыс. получили травмы различной степени тяжести.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Татарстан будет бороться с ДТП усилением дорожных патрулей.

