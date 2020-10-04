В Казани женщина потерялась в лесу по дороге к Голубому озеру

Фото: МЧС по РТ

В Казани женщина потерялась в лесу по дороге к Голубому озеру. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по РТ.

Заявление о пропаже 48-летней женщины подал муж. Вместе они зашли в лесопарковую зону о стороны Жилплощадки. Около часа дня они решили пойти разными тропинками, при этом телефон женщины остался у супруга.

В 16.09 спасатели КПСО МЧС России нашли и вывели женщину из леса.

Ранее в Боровецком лесу Татарстана потерялись две женщины.

