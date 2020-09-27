Лавров провел переговоры с министром иностранных дел Азербайджана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Главы дипведомств обсудили резкую эскалацию конфликта Баку и Еревана в Нагорном Карабахе.

«С.В. Лавров выразил серьёзную озабоченность в связи с продолжающимися обстрелами вдоль линии соприкосновения, повлёкшими за собой человеческие жертвы, в том числе среди мирного населения», — цитирует RT сообщение МИД РФ.

Лавров говорил, что страны должны скорее прекратить боевые действия. Он отметил, что российская сторона вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ постараются выступить посредниками и стабилизировать ситуацию.

Напомним, что Сергей Лавров уже провел такие же переговоры с армянским коллегой и говорил о том же: необходимости урегулировать конфликт мирным путем.