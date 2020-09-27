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Посольство Армении в России пообещало помочь соотечественникам с отправкой на родину

15:48, 27.09.2020
Посольство Армении в России пообещало помочь соотечественникам с отправкой на родину
Фото: facebook.com/armembrus

Посольство Армении в России призвало граждан страны, проживающих в РФ, не поддаваться на провокации и «быть бдительными».

В то же время диппредставительство дало контакты, чтобы те соотечественники, которые хотят вернуться на родину, обращались в посольство.

«Одновременно обращаем ваше внимание на то, что противник, кроме боевых действий, осуществляет полномасштабные вбросы и распространяет дезинформацию, в частности в социальных сетях, с целью спровоцировать различные действия, в том числе и среди армянских общин разных стран мира», — говорится в сообщении посольства.

Напомним, сегодня противостояние Армении и Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха переросло в вооруженный конфликт. Ереван объявил всеобщую мобилизацию, стороны обмениваются ударами, ведутся боевые действия.

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