Посольство Армении в России пообещало помочь соотечественникам с отправкой на родину

Посольство Армении в России призвало граждан страны, проживающих в РФ, не поддаваться на провокации и «быть бдительными».

В то же время диппредставительство дало контакты, чтобы те соотечественники, которые хотят вернуться на родину, обращались в посольство.

«Одновременно обращаем ваше внимание на то, что противник, кроме боевых действий, осуществляет полномасштабные вбросы и распространяет дезинформацию, в частности в социальных сетях, с целью спровоцировать различные действия, в том числе и среди армянских общин разных стран мира», — говорится в сообщении посольства.

Напомним, сегодня противостояние Армении и Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха переросло в вооруженный конфликт. Ереван объявил всеобщую мобилизацию, стороны обмениваются ударами, ведутся боевые действия.