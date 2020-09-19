В Казани начнет работу студенческий трудовой инклюзивный отряд

В Казани с 1 октября запускается проект студенческого трудового инклюзивного отряда «Расширяя границы». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Отряд начнет работу 1 октября на базе Казанского федерального университета. Цель проекта — помощь с трудоустройством и социализацией людям с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 30 лет.



Планируется проведение профессионального обучения по таким специальностям, как повар, оператор электронно-вычислительных машин, программист, документовед и т.д. Также будут организованы творческие мероприятия, лекции, тренинги и открытые диалоги со специалистами.

Напомним, что в Татарстане для детей с ограниченными возможностями здоровья активно развивается система инклюзивного образования.

