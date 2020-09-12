Новости общества

07:47 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сельскохозяйственные ярмарки открылись в Татарстане

07:25, 12.09.2020
Сельскохозяйственные ярмарки открылись в Татарстане
Фото: agro.tatarstan.ru

С 6.00 утра сегодняшнего дня, 12 сентября, в Татарстане открылись сельскохозяйственные ярмарки, сообщает Минсельхозпрод РТ.

«Горожане смогут приобрести мясо, колбасную продукцию, разливное молоко, сыр, масло, яйца, овощи, мёд, сахар, муку, крупы и другую фермерскую продукцию», — сказано в сообщении.

Ярмарки пройдут на 14 площадках и будут проводиться до Нового года каждую субботу по прежним адресам.

  • В Казани, в Авиастроительном районе — на пересечении улиц Беломорская и Гудованцева, возле дома №7 на улице Дементьева и около дома №27 улице Ленинградская.
  • В Вахитовском районе площадки будут работать на пересечении улиц Карима Тинчурина и Татарстан.
  • В Кировском районе — возле дома №20 по улице Батыршина и рядом с домом №150/2 по улице Краснококшайская.
  • В Ново-Савиновском районе — на улице Лаврентьева возле дома №10, на проспекте Ямашева, 71а.
  • В Московском районе — на улице Шамиля Усманова около дома №1.
  • В Приволжском районе сельхозпродукцию можно приобрести на площадках по улице Зорге, 66 (корпус 1) и улице Фучика, 72.
  • В Советском –в агропромпарке «Казань», по улице Закиева, 12, в поселке Дербышки по улице Липатова, 7.
  • Еще ярмарки пройдут в Новой Туре и Осиново Зеленодольского района — возле технополиса «Новая Тура» и ТЦ «Радужный».
  • В Челнах — на улице Г. Тукая, 16, а также на проспекте Чулман.
  • В Нижнекамске были предусмотрены площадки по улице Вокзальная, 2, по улице Южная, 1.

Напомним, в начале августа сообщалось о работе ярмарок на 14 площадках в Казани.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем