Сельскохозяйственные ярмарки открылись в Татарстане
С 6.00 утра сегодняшнего дня, 12 сентября, в Татарстане открылись сельскохозяйственные ярмарки, сообщает Минсельхозпрод РТ.
«Горожане смогут приобрести мясо, колбасную продукцию, разливное молоко, сыр, масло, яйца, овощи, мёд, сахар, муку, крупы и другую фермерскую продукцию», — сказано в сообщении.
Ярмарки пройдут на 14 площадках и будут проводиться до Нового года каждую субботу по прежним адресам.
- В Казани, в Авиастроительном районе — на пересечении улиц Беломорская и Гудованцева, возле дома №7 на улице Дементьева и около дома №27 улице Ленинградская.
- В Вахитовском районе площадки будут работать на пересечении улиц Карима Тинчурина и Татарстан.
- В Кировском районе — возле дома №20 по улице Батыршина и рядом с домом №150/2 по улице Краснококшайская.
- В Ново-Савиновском районе — на улице Лаврентьева возле дома №10, на проспекте Ямашева, 71а.
- В Московском районе — на улице Шамиля Усманова около дома №1.
- В Приволжском районе сельхозпродукцию можно приобрести на площадках по улице Зорге, 66 (корпус 1) и улице Фучика, 72.
- В Советском –в агропромпарке «Казань», по улице Закиева, 12, в поселке Дербышки по улице Липатова, 7.
- Еще ярмарки пройдут в Новой Туре и Осиново Зеленодольского района — возле технополиса «Новая Тура» и ТЦ «Радужный».
- В Челнах — на улице Г. Тукая, 16, а также на проспекте Чулман.
- В Нижнекамске были предусмотрены площадки по улице Вокзальная, 2, по улице Южная, 1.
Напомним, в начале августа сообщалось о работе ярмарок на 14 площадках в Казани.Общество Татарстан
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