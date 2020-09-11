Иванов на воротах и молодожены на выборах: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 10 сентября

В Чистополе открыли новую футбольную площадку. На эту церемонию приехал глава района Дмитрий Иванов. Он подарил детям мячи и постоял на воротах, позволив ребятам потренировать штрафные.

В Татарстане стартовало трехдневное голосование. Глава Лениногорского района поделился фото, на котором запечатлены молодожены, пришедшие проголосовать на выборах президента РТ.

Глава Высокогорского района Рустам Калимуллин также отчитался о ситуации на избирательных участках. Однако он показал, как голосует сам.

А вот бугульминский глава Линар Закиров обратился к молодежи. Он позвал жителей города на экскурсию по творческим объединениям городского Дворца молодежи, выбрав для этого креативное видео, напоминающее трейлер фильма.

Говоря о кино, нельзя не упомянуть главного любителя арт-хаусных видео среди глав районов РТ — Энгеля Фаттахова. Глава Актанышского района на этот раз решил подарить подписчикам умиротворяющие виды убранного поля, с собранным в современные снопы сеном.