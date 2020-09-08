Зеленский анонсировал встречу советников глав государств «нормандской четверки»

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу советников государств «нормандской четверки» в ходе рабочей поездки в Сумскую область. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



По словам президента, встреча состоится 11 сентября: «Ожидаем там определенных предложений и решений».

От России, как сообщает ТАСС, во встрече примет участие замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Напомним, в декабре прошлого года проходили переговоры «нормандской четверки», где Владимир Зеленский, президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель обсудили подготовленное коммюнике. Позже прошли первые переговоры российского лидера и нового президента Украины.