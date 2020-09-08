Захарова обратилась к Германии: «Назначьте спикера по ситуации с Навальным»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Германии назначить спикера, который будет сообщать о состоянии здоровья российского оппозиционера Алексея Навального.



«Поставьте какого-то одного врача, руководителя клиники, руководителя лаборатории, химика, биолога — я не знаю, одного человека, который станет спикером по этому вопросу. Который каждый день будет выходить к общественности и рассказывать, что происходит, какие есть данные»,— сказала госпожа Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE.

Захарова отметила, что Германия так и не дала ответ ни на запрос Генпрокуратуры России, ни на заявления российских врачей. Она уверена, что доказательств нет.

«Просто данных нет никаких, потому что если представлены будут данные, они не обязательно станут доказательствами, они могут стать антидоказательствами»,— сказала она.



Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что пока Москва не уверена, что Германия не ведет двойную игру.

