В Татарстане прошел турнир Профессиональной лиги рыболовов — видео
В Татарстане прошел турнир Профессиональной лиги рыболовов, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
В республику приехали рыболовы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Ростова.
По правилам в лодке могут находиться только участники соревнований: двое человек. Они не должны даже разговаривать по телефону. При взвешивании рыба должна быть живой. После этой процедуры ее сразу отпускают.
Турнир в Татарстане длился три дня. Второй этап пройдет в Самаре.
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