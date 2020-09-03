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В Татарстане прошел турнир Профессиональной лиги рыболовов — видео

22:59, 03.09.2020
В Татарстане прошел турнир Профессиональной лиги рыболовов — видео
Фото: скриншот

В Татарстане прошел турнир Профессиональной лиги рыболовов, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В республику приехали рыболовы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Ростова.

По правилам в лодке могут находиться только участники соревнований: двое человек. Они не должны даже разговаривать по телефону. При взвешивании рыба должна быть живой. После этой процедуры ее сразу отпускают.

Турнир в Татарстане длился три дня. Второй этап пройдет в Самаре.

В мае в Куйбышевское водохранилище запустили более 20 тысяч молоди стерляди.

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