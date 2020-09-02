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Шаймиев рассказал, что не ходил в театр с момента смерти супруги

14:01, 02.09.2020
Шаймиев рассказал, что не ходил в театр с момента смерти супруги
Фото: скриншот

Государственный Советник РТ, первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев рассказал, почему не посещает театр в последние годы. Он не может пойти на спектакль без жены.

«Я никуда не ходил без Сакины Шакировны», — поделился Шаймиев в интервью для проекта «ӘЛЕ» театра Камала.

Он заявил, что других причин нет. Первый президент республики думает о том, что пора возобновить походы в театр.

Напомним, в ноябре 2018 года жена Минтимера Шариповича Сакина Шаймиева умерла на 80-м году жизни. На Ново-Татарском кладбище в Казани проститься с ней пришли сотни людей.

Общество Татарстан
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