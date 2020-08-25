Синод РПЦ снял с должностей экзарха Белоруссии и протоиерея Дмитрия Смирнова

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Во вторник Священный Синод Русской православной церкви принял несколько кадровых решений. В частности, освобожден от должности патриаршего экзарха всея Беларуси митрополит Павел.

Его место занял епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин, передает «РИА Новости». Митрополит Павел назначен главой Кубанской митрополии, рассказал глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Кроме того, скандально известный протоиерей Димитрий Смирнов «по состоянию здоровья» покинул пост председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, сообщает «Интерфакс».

Напомним, митрополит Павел призвал белорусских силовиков воздержаться от насилия.