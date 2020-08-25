Кабмин Татарстана дополнил пособие на детей выплатами на лекарства

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Кабмин Татарстана внес изменения в постановление о продлении мер социальной поддержки. Власти республики решили дополнить пособия на детей выплатами на покупку лекарств.

Согласно документу, если пособия на детей до 16 лет, предусмотренные для малоимущих семей, будут продлены до 1 октября 2020 года, то вместе с этими деньгами следует начислять выплаты на лекарства. Однако это коснется только семей с детьми до трех лет.

Отдельно в постановлении указано, что оно будет распространяться на период с 12 апреля этого года.

Предыдущий документ уже продлил ряд социальных пособий и выплат до 1 октября.

Добавим, что речь идет о пособиях для семей, в которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, а не о «путинских» 10 тысячах, начисляемых семьям с детьми до 16 лет, вне зависимости от доходов родителей.