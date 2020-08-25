ЦИК Татарстана: Камеры на УИКах поставят только по Нижнекамскому округу

Камерами видеонаблюдения будут оснащены все территориальные избирательные комиссии республики. Камеры на участковых избирательных комиссиях поставят только по Нижнекамскому округу, где пройдут выборы депутата Госдумы.

Как объяснил глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев, востребованность информации с камер видеонаблюдения крайне низкая — ЦИК РТ не получил ни одного запроса на информацию с камер по итогам голосования 1 июля.

Функцию полномасштабного контроля за происходящим на участке выполняют наблюдатели, которые фиксируют спорные моменты на камеру мобильного телефона.

Ранее ЦИК РТ сообщал, что для выборов президента Татарстана, которые пройдут в сентябре, необходимо напечатать около 209 млн бюллетеней.

