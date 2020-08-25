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Федеральную космическую программу урезали на 150 млрд рублей до 2025 года

11:25, 25.08.2020
Федеральную космическую программу урезали на 150 млрд рублей до 2025 года
Фото: pixabay.com

Федеральная космическая программа (ФКП) урезана на 150 млрд рублей до 2025 года из-за падения доходов федерального бюджета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

«По паспорту ФКП до 2025 года должна насчитывать 1 трлн 406 млрд рублей, а в реальности она уже сейчас урезана на 150 млрд рублей. И это не считая предполагаемого секвестра космических программ, который связан с падением дохода федерального бюджета», — заявил Рогозин.

Глава «Роскосмоса» также добавил, что сокращение финансирования ФКП может привести к деградации программы, поэтому он будет защищать ее основные позиции.

Ранее сообщалось, что в ближайшие года финансирование космических программ могут сократить более чем на 60 млрд рублей.

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