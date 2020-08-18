Предпринимателям Татарстана реструктурировали кредитов на 16,7 млрд рублей

В Татарстане банки реструктурировали более двух тысяч кредитов предпринимателей на общую сумму 16,7 млрд рублей. Об этом заявил министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов.

По словам спикера, выдано свыше 5,4 тыс. льготных кредитов под 0% и 2% годовых на сумму около 15 млрд рублей. Также банки выдали 3,2 тыс. льготных ипотечных кредитов на общую сумму более 7,2 млрд рублей.

Как уточнил министр, федеральные меры поддержки в основном были направлены на поддержку предприятий из перечня наиболее пострадавших отраслей. Пакет поддержки, утвержденный в республике, позволил расширить число предпринимателей для получения помощи. В 2020 году направлено 1,7 млрд рублей на льготные микрозаймы, передает ТАСС.



Ранее сообщалось, что Татарстан занимает первое место среди регионов ПФО по количеству субъектов малого и среднего бизнеса.

