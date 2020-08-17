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В Челнах начнут курсировать два новых микроавтобуса

18:20, 17.08.2020
В Челнах начнут курсировать два новых микроавтобуса
Фото: wikipedia.org

В Набережных Челнах на маршрут № 13 с завтрашнего дня выйдут два новых микроавтобуса «Газель».

В автобусах вместимостью 22 человека предусмотрен специальный пандус, пневмоподвеску, позволяющую регулировать высоту при высадке или посадке пассажиров, передают «Челнинские известия».

Оплатить проезд можно будет с помощью социальных и банковских карт.

В конце июля исполком Набережных Челнов сообщил о планах вывести на маршруты больших автобусов до 50 машин «Газель Next CITY LINE».

ОбществоИнфраструктураБизнесТранспорт Татарстан
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