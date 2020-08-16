В Казани прошел одиночный пикет в поддержку протестов в Белоруссии

В Казани на улице Баумана гражданин Белоруссии провел одиночный пикет против Александра Лукашенко. Активист вышел на середину улицы с плакатом «Живе Беларусь».

В соцсетях опубликовали фото, на котором к мужчине подошли полицейские. Сам он написал в комментариях, что правоохранители просто проверили его документы. О задержании речи не шло.

Напомним, что в Белоруссии уже неделю продолжаются протесты, начавшиеся после президентских выборов.