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В Казани прошел одиночный пикет в поддержку протестов в Белоруссии

20:24, 16.08.2020
В Казани прошел одиночный пикет в поддержку протестов в Белоруссии
Фото: vk.com/vkazani

В Казани на улице Баумана гражданин Белоруссии провел одиночный пикет против Александра Лукашенко. Активист вышел на середину улицы с плакатом «Живе Беларусь».

В соцсетях опубликовали фото, на котором к мужчине подошли полицейские. Сам он написал в комментариях, что правоохранители просто проверили его документы. О задержании речи не шло.

Напомним, что в Белоруссии уже неделю продолжаются протесты, начавшиеся после президентских выборов.

Общество Татарстан
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