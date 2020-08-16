Исследование: жители Казани не часто используют слова-паразиты

Агентство Zoom Market составило рейтинг городов, в которых жители чаще используют слова-паразиты. Казань в нем заняла 15-ое место, столица Татарстана показала высокую культуру речи.

Меньше казанцев словами-паразитами пользуются жители Перми, Санкт-Петербурга, Волгограда, Новосибирска и Томска. По крайней мере так ответили респонденты.

Самая замусоренная речь, у жителей Краснодара. За ним в рейтинге следуют Липецк и Челябинск. Замыкают пятерку лидеров Брянск и Саратов.

Андрей Штыров, коммерческий директор агентства, уточнил, что самыми популярными словами-паразитами в России стали: «блин» (и производные) (1), «типа» (2), «как бы» (3), «короче» (4), «на фиг» (и производные) (5), «ну» (6) и «это самое» (7).