Новости общества

00:04 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Эксперт рассказал о «слежке» «умного» телевизора за нами

22:35, 16.08.2020
Эксперт рассказал о «слежке» «умного» телевизора за нами
Фото: piqsels.com

Современные smart-телевизоры способны в постоянном режиме записывать на аудио и видео все происходящее, и полученные файлы могут отправляться на сервер компании-производителя, рассказал генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

Он объяснил, что возможность записи голоса и видео нужна «умным» телевизорам для того, чтобы они могли воспринимать голосовые команды или команды жестами.

Щельцин отметил, что голосовые возможности есть практически у всех «умных» телевизоров. По его словам, записанные сообщения могут отправляться на сервер компании-производителя для совершенствования голосовых функций. Специалист добавил, что некоторые американские правозащитники утверждают о «программных закладках» спецслужб определенных стран, которые следят за людьми по всему миру через «умные» телевизоры, передает «Прайм».

ОбществоТехнологииIT
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем