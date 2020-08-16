Эксперт рассказал о «слежке» «умного» телевизора за нами

Современные smart-телевизоры способны в постоянном режиме записывать на аудио и видео все происходящее, и полученные файлы могут отправляться на сервер компании-производителя, рассказал генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

Он объяснил, что возможность записи голоса и видео нужна «умным» телевизорам для того, чтобы они могли воспринимать голосовые команды или команды жестами.

Щельцин отметил, что голосовые возможности есть практически у всех «умных» телевизоров. По его словам, записанные сообщения могут отправляться на сервер компании-производителя для совершенствования голосовых функций. Специалист добавил, что некоторые американские правозащитники утверждают о «программных закладках» спецслужб определенных стран, которые следят за людьми по всему миру через «умные» телевизоры, передает «Прайм».

