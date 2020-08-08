Школьники из Татарстана получат премии за максимальные баллы на ЕГЭ

Школьникам, получившим высший балл на ЕГЭ, вручат президентскую премию. В число счастливчиков вошли восемь нижнекамцев, сообщает телеканал НТР.



Один из них, выпускник лицея №35 Дмитрий Никифоров, набрал максимальное количество баллов по русскому языку. По его словам, сложностей при подготовке к экзамену у него не было. Выпускник того же лицея Максим Пыстогов набрал 100 баллов по химии.

Единственный стобалльник школы №6 Кирилл Самойлов набрал высший балл по географии. В планах — покорение Северной столицы России.

В Нижнекамске и Нижнекамском районе в этом году ЕГЭ сдавали больше тысячи человек. Дистанционное обучение на школьников плохо не повлияло: результаты ЕГЭ значительно выросли по сравнению с прошлым годом.

Напомним, «Реальное время» сообщало о том, как прошел ЕГЭ-2020 в Татарстане.