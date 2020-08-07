Жительница Казани жалуется на турфирму «Магеллан», которая взяла деньги за тур, но на отдых так и не отправила — видео

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Жительница Казани Елена Штанько жалуется на турфирму «Магеллан», которая самовольно перенесла тур, купленный в январе, на следующий год, «зажав» при этом 70% стоимости путевки, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Женщина оплатила путевку в Турцию для своей семьи в январе в кредит. Недельный тур обошелся в 167 тыс. рублей. Улететь за границу семья должна была 17 августа, но вскоре туроператор перестал выходить на связь. Ни дозвониться, ни лично увидеться с менеджерами, продавшими Штанько тур, невозможно. Все четыре офиса в Казани оказались закрыты.



Женщина обратилась к московскому оператору, который сообщил ей: путевка оплачена не полностью, а срок брони уже истекает. Сотрудники туроператора рассказали, как самостоятельно в личном кабинете отследить статус своей путевки, и, зайдя на сайт, она обнаружила, что оплачено всего лишь 30% путевки, а срок брони истекает уже на следующий день.

Позже в турфирме сообщили, что ее тур перенесли на следующий год, при этом оператор ничего не отменял, и самолет вылетит в Турцию уже 17 августа.

Подобная история произошла и у еще одной жительницы Казани — Эльвиры Хакимовой.

Директор турагентства «Магеллан трэвел» Константин Новиков заявил, что все претензии клиентов надуманны, а все средства находятся на депозитах.

Ранее замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Трофимова объяснила, что делать российским туристам, если их турпоездка сорвалась из-за пандемии коронавируса.

