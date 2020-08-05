В Роспотребнадзоре рассказали, как вернуть деньги за сорванный отдых

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Трофимова объяснила, что делать российским туристам, если их турпоездка сорвалась из-за пандемии коронавируса.

Постановление о возмещении расходов за нереализованный отдых 20 июля выпустило правительство РФ. Оно распространяется на туры, купленные до 31 марта 2020 года. Причем как на зарубежные, так и на российские.

Туроператор или турагент должен начиная с 24 июля уведомить туриста в течение 60 дней о том, что готов рассмотреть иные варианты отдыха: предложить перенести путевку на другие даты или изменить направление по согласованию с туристом.

Если договориться удалось, то цена тура не должна меняться, а отправиться в путешествие клиент должен до конца 2021 года.

Если туриста это предложение не устраивает, он вправе потребовать возврата денег до 31 декабря 2021 года.

Есть исключения: лица старше 65 лет, инвалиды, безработные и те, кто окажется временно нетрудоспособным на длительном больничном листе до 2 месяцев. Эти категории граждан смогут претендовать на возврат денег в срок до 90 дней с момента предъявления претензии.

Пока урегулирование споров происходит в досудебном порядке. Но если после 31 декабря 2021 года возврата средств не будет, то произойдет разбирательство в судебном порядке с привлечением Роспотребнадзора как надзорного органа.