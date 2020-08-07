В Казани откроют детский сад для детей с ограниченными возможностями здоровья

В Казани к концу 2020 года планируют открыть кондуктивный детский сад «Все сам». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В кондуктивном детсаде дети с ограниченными возможностями здоровья смогут получать реабилитацию и развивать различные навыки. Вся занятия будут проводить лица с медицинским или педагогическим образованием. Все они пройдут обучение у специалиста-кондуктолога из Израиля Иды Игры.

Идея создания принадлежит 33-летнему жителю Казани Илье Школьникову, сооснователь развивающего центра для детей с ограниченными возможностями здоровья «Мечты сбываются». «В Европе методика кондуктивного воспитания существует более 70 лет и успешно зарекомендовала себя» — отметил инициатор проекта.

Ранее в Набережных Челнах открыли детский сад, отвечающий всем новейшим требованиям образовательных учреждений. В 2021 году планируется ввести ещё 49 детских садов.



