Forbes назвал имена самых богатых звезд российского шоу-бизнеса

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых знаменитостей из России. На первом месте находится лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Его состояние оценивается в 9 млн долларов. На частых концертах или кооперативах «Ленинград» зарабатывает в среднем 150 тысяч долларов, сообщает издание.

Второе место занимает рэпер Егор Крид с состоянием в 6,9 млн долларов. На третьей позиции впервые Дима Билан (6,8 млн долларов). У рэпера Басты четвертое место (6,6 млн долларов).

Также в двадцатку богатейших вошли Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Иван Ургант и Полина Гагарина. Доходы представителей шоу-бизнеса подсчитали за период с 1 мая 2019 года по 30 апреля текущего года.

Стоит отметить, что за прошедший год число состоятельных людей в России выросло на 7,5%, или на 15 тысяч человек.