В Поволжье ожидается аномально теплый август
В Поволжье, Северо-Западном федеральном округе, Западной Сибири, Красноярском крае, на Урале и западе Якутии ожидается превышение температурных норм в августе.
По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, на большей части европейской территории страны температура в августе будет около нормы на положительном фоне. Он пояснил, что это характеристика того, что погода опять-таки будет неоднородной, передает ТАСС.
Ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что эта неделя является самым теплым периодом года.Общество Татарстан
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