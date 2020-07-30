В Поволжье ожидается аномально теплый август

В Поволжье, Северо-Западном федеральном округе, Западной Сибири, Красноярском крае, на Урале и западе Якутии ожидается превышение температурных норм в августе.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, на большей части европейской территории страны температура в августе будет около нормы на положительном фоне. Он пояснил, что это характеристика того, что погода опять-таки будет неоднородной, передает ТАСС.

Ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что эта неделя является самым теплым периодом года.