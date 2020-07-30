Виталий Милонов: «Я не считаю необходимым публике смаковать подробности убийств»

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил запретить СМИ писать подробности о страшных убийствах. Связано это с «волной расчленений», которая произошла в Санкт-Петербурге.

Сегодня утром стало известно, что рэпер Энди Картрайт умер от передозировки наркотиков, а его жена, чтобы спрятать тело, решила его расчленить.

«Я не считаю необходимым публике смаковать подробности таких убийств», — цитирует депутата «Комсомольская правда».

Он уверен, что такие дела должны проходить под грифом «секретно», а СМИ нельзя освещать подробности произошедшего, чтобы люди с неустойчивой психикой не брали пример и не совершали жестоких убийств.

Напомним, что на жену Энди Картрайта было возбуждено уголовное дело об убийстве. Если выяснится, что смерть рэпера наступила из-за передозировки, его жена избежит уголовного наказания.