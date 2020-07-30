Мэрия Казани опубликовала список улиц, которые перекроют на День города и Татарстана
Мэрия Казани опубликовала в сборнике документов список улиц, на которых ограничат движение в связи с празднованием Дня города и Татарстана.
- С 23 часов 22 августа до 23 часов 2 сентября движение автомобилей ограничат на спуск от улицы Баумана до площади Тысячелетия, в районе мечети «Кул-Шариф», на парковке МАУ «СОК «Центральный стадион» со стороны восточной трибуны.
- С 23 часов 27 августа до 5 часов 28 августа перекроют участок от улицы Ташаяк до улицы Батурина. Эта же дорога будет перекрыта и с 23 часов 28 августа до 5 часов 29 августа и с 23 часов 31 августа до 5 часов 1 сентября.
- С 21 часа 29 августа до 5 часов 31 августа движение перекроют по площади Тысячелетия (от ул. Ташаяк до ул. Батурина), Лево-Булачной улице (от ул. Чернышевского до пл. Тысячелетия), Право-Булачной (от ул. Чернышевского до пл. Тысячелетия), Ташаяк (от ул.Московской до ул. Право-Булачной), Профсоюзной (от ул. Чернышевского до ул. Баумана), Баумана (от ул. Профсоюзной до Кремлевской набережной), спуск от пл. 1 Мая до ул. Баумана.
- С 15 часов 29 августа до 00 часов 30 августа при необходимости ограничат движение по ул. С. Хакима (от ул. Декабристов до ул. Абсалямова) на парковочной зоне возле Центра семьи «Казан».
- Также при необходимости с 7 до 20 часов 30 августа перекроют улицы Кремлевскую (от пл. 1 Мая до ул. Чернышевского); Чернышевского (от ул. Кремлевской до ул. Дзержинского); Дзержинского (от ул. Чернышевского до ул. Миславского); Батурина (от ул. Миславского до ул. Федосеевской); Федосеевскую (от ул. Батурина до дома №38 по ул. Федосеевской).
Ранее «Реальное время» выяснило, как пройдет в этом году День города и республики в Казани. Подробности — в материале интернет-газеты.ОбществоАвтоБизнесТранспорт Татарстан
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