Мэрия Казани опубликовала список улиц, которые перекроют на День города и Татарстана

Мэрия Казани опубликовала в сборнике документов список улиц, на которых ограничат движение в связи с празднованием Дня города и Татарстана.

С 23 часов 22 августа до 23 часов 2 сентября движение автомобилей ограничат на спуск от улицы Баумана до площади Тысячелетия, в районе мечети «Кул-Шариф», на парковке МАУ «СОК «Центральный стадион» со стороны восточной трибуны.

С 23 часов 27 августа до 5 часов 28 августа перекроют участок от улицы Ташаяк до улицы Батурина. Эта же дорога будет перекрыта и с 23 часов 28 августа до 5 часов 29 августа и с 23 часов 31 августа до 5 часов 1 сентября.

С 21 часа 29 августа до 5 часов 31 августа движение перекроют по площади Тысячелетия (от ул. Ташаяк до ул. Батурина), Лево-Булачной улице (от ул. Чернышевского до пл. Тысячелетия), Право-Булачной (от ул. Чернышевского до пл. Тысячелетия), Ташаяк (от ул.Московской до ул. Право-Булачной), Профсоюзной (от ул. Чернышевского до ул. Баумана), Баумана (от ул. Профсоюзной до Кремлевской набережной), спуск от пл. 1 Мая до ул. Баумана.

С 15 часов 29 августа до 00 часов 30 августа при необходимости ограничат движение по ул. С. Хакима (от ул. Декабристов до ул. Абсалямова) на парковочной зоне возле Центра семьи «Казан».

Также при необходимости с 7 до 20 часов 30 августа перекроют улицы Кремлевскую (от пл. 1 Мая до ул. Чернышевского); Чернышевского (от ул. Кремлевской до ул. Дзержинского); Дзержинского (от ул. Чернышевского до ул. Миславского); Батурина (от ул. Миславского до ул. Федосеевской); Федосеевскую (от ул. Батурина до дома №38 по ул. Федосеевской).

Ранее «Реальное время» выяснило, как пройдет в этом году День города и республики в Казани. Подробности — в материале интернет-газеты.